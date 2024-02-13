المالكي يؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين مجلس بغداد والمحافظة

2024-02-13 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين مجلس بغداد والمحافظة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "المالكي، استقبل بمكتبه رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة".وأضاف البيان، أن "المالكي قدم التهاني لرئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد بمناسبة تسنمهم المهام"، ولفت البيان، الى أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع القوى السياسية والحكومة المحلية في بغداد".وأكد المالكي بحسب البيان: "أنه كان ولم يزل داعم للحكومة المحلية، من أجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة"، معربا عن "مساندته لكل جهود المجلس الرامية لخدمة أهالي بغداد".وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى "أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والمحافظة من جهة، وأمانة بغداد من جهة أخرى، من أجل تجاوز التحديات واحداث تكامل في الخدمات وتحقيق طموح أهالي بغداد، لمستقبل أفضل لمركز العاصمة وأطرافها".من جهته بين رئيس المجلس عمار القيسي، أن "المجلس بحاجة لدعم جميع القوى السياسية والوطنية في تغيير واقع المدينة"، مشيدا "بجهود المالكي في دعم الحكومات المحلية من أجل تمكينها في تحقيق الخدمة للمواطن".