2024-02-13 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، عن قرب إعلان دائرة شؤون الالغام بتطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة من الذخائر والمخلفات الحربية بشكل كامل ضمن جهود الوزارة في تنفيذ سعي الحكومة حسم ملف الالغام بوقت قياسي. وأوضح الوزير ئاميدي في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “وفداً رسميا يزور المحافظة […]

ظهرت المقالة وزير البيئة يعلن قرب اكتمال تطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات في البصرة من المخلفات الحربية أولاً على ايرث نيوز.