2024-02-13 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، نحن مع اخراج القوات البرية والقوات المقاتلة من العراق ولكن نحترم قرار الحكومة عندما ترى بان بقائهم لفترة معينة ضرورية بسبب حسم المعركة مع داعش. وقال جعفر في حديث خاص لايرث نيوز، إن “اخراج القوات الامريكية وقوات التحالف من العراق شأن حكومي صرف لانه […]

ظهرت المقالة دولة القانون: نحترم قرار الحكومة بخصوص خروج او بقاء قوات التحالف في العراق أولاً على ايرث نيوز.