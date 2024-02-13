2024-02-13 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة بمناسبة “يوم الجريح” يوم الثلاثاء، إن إسرائيل وبعد مرور 130 يوما من الحرب ما زالت تواجه سياسة العجز والفشل. وأضاف نصر الله أن ما تقوم به “المقاومة الإسلامية في جبهة لبنان هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب على المستوى الوطني”. وأكد أمين عام حزب الله […]

ظهرت المقالة نصر الله: الحرس الثوري هم السند الحقيقي لكل حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطق أولاً على ايرث نيوز.