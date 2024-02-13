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المالكي يؤكد للقيسي مساندته لكل جهود مجلس المحافظة الرامية لخدمة أهالي بغداد

المالكي يؤكد للقيسي مساندته لكل جهود مجلس المحافظة الرامية لخدمة أهالي بغداد
المالكي يؤكد للقيسي مساندته لكل جهود مجلس المحافظة الرامية لخدمة أهالي بغداد
2024-02-13 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور عمار القيسي برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة .  وقدم نوري المالكي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “التهاني لرئيس واعضاء مجلس محافظة بغداد بمناسبة تسنمهم المهام ، اذ تأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل مع القوى […]

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