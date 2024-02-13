2024-02-13 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور عمار القيسي برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة . وقدم نوري المالكي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “التهاني لرئيس واعضاء مجلس محافظة بغداد بمناسبة تسنمهم المهام ، اذ تأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل مع القوى […]

ظهرت المقالة المالكي يؤكد للقيسي مساندته لكل جهود مجلس المحافظة الرامية لخدمة أهالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.