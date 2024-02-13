2024-02-13 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيها خاصاً بمشروع التبراس للصناعات الكيمياوية لوزارتي النفط والصناعة بعد اعتذار شركة شل الهولندية عن المشروع.وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "شركة شل الهولندية عن الاستمرار بالنقاشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط والاستشاري العالمي ( شركة جينسس ) حول مشروع النبراس للبتروكيمياويات كمستثمر رئيسي مع تأكيدها على الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم جميع الأوليات التي تملكها شل عن المشروع.ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابةً للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية وكذلك إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.