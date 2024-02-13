أمين عام أوبك: توقعات الطلب على المدى الطويل قوية

2024-02-13 16:30:03 - المصدر: واع

متابعة- واعأكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، أن التوقعات المرتفعة للطلب على المدى الطويل قوية، مشيراً إلى أن قرار المملكة العربية السعودية تأجيل خطط زيادة طاقتها الإنتاجية لا ينبغي تفسيره على أنه تقييم بأن الطلب على الخام يتراجع.وقال الغيص لرويترز في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات "أولا أريد أن أكون واضحا أنني لا أستطيع التعليق على قرار سعودي... لكن هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساء تفسيره على أنه وجهة نظر بأن الطلب يتراجع".ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المديين المتوسط والطويل في توقعاتها السنوية التي نشرتها في تشرين الأول.وتوقعت المنظمة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو ستة ملايين برميل يوميا من تقرير العام السابق، مع نمو تقوده الصين والهند ودول آسيوية أخرى وأفريقيا والشرق الأوسط.وقال الغيص "إننا نؤكد ما نُشر في أحدث توقعاتنا ولدينا اعتقاد راسخا بأنها توقعات قوية".ومن المقرر أن تصدر أوبك نسخة 2024 من التوقعات في وقت لاحق هذا العام، وقال الغيص إنه سيتعين علينا "الانتظار" حتى أيلول أو تشرين الأول عندما يحين موعد إصدارها لمعرفة ما إذا تغيرت التوقعات.وقال "لكننا نعتقد حاليا أن تقديراتنا صحيحة وقوية للغاية".وتابع "كثير من الدول في العالم تتراجع وتبطئ وتعيد التفكير في أهدافها الخاصة بتحقيق صفر انبعاثات... وهذا سيخلق المزيد من الطلب على النفط على المدى الطويل".