2024-02-13 16:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي لعصابات داعش في العراق. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة وتلقته ايرث نيوز، انه “بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد و تعقب تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في (مركزية الدولة الإسلامية ) […]

ظهرت المقالة القبض على “المسؤول الإداري المالي” لداعش في العراق أولاً على ايرث نيوز.