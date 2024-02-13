2024-02-13 16:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الثلاثاء رئيس مجلس محافظة بغداد المهندس عمار القيسي وعددا من أعضاء المجلس، الذين قدموا الشكر له على دعمه وروح التعاون التي تعامل بها، واستعداده لمساندة جهود المجلس. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “خلال اللقاء، اعتبر الشيخ حمودي إجراء انتخابات رئيس المجلس والمحافظ […]

ظهرت المقالة حمودي يدعو مجلس محافظة بغداد الى استعادة الثقة بالإنجاز ومساواة المناطق المحرومة أولاً على ايرث نيوز.