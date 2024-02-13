2024-02-13 16:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن زيادة أعداد المشمولين بالإعانة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وأكد الأسدي في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز “شمول (409.032) من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالاعانة الاجتماعية”، لافتا الى ان “جهود الوزارة مستمرة في رعاية هذه الفئة ضمن اهتماماتها واولوياتها في البرنامج الحكومي”. وأوضح الوزير أن […]

ظهرت المقالة العمل تعلن زيادة أعداد المشمولين بالإعانة من ذوي الاحتياجات الخاصة أولاً على ايرث نيوز.