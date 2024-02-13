وزارة التعليم تعلن نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات

2024-02-13 16:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز أنه “التزاماً بسياستها في تعزيز الاستجابة لمتطلبات الجودة وتطوير البيئة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات”.وأضافت، أنه “تتضمن نتائج هذه […]

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