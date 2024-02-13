2024-02-13 16:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ترأس السيد محسن المندلاوي رئيس تحالف الأساس العراقي ، الاجتماع الدوري ، الذي حضره عدد من السيدات والسادة النواب القياديين في التحالف. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ” رئيس التحالف ” السيد محسن المندلاوي، مناقشة جملة من الملفات وفي مقدمتها ، تداعيات الاعتداءات المتكررة والتجاوزات السافرة على البلد وضرورة دعم الإجراءات التي تحفظ […]

ظهرت المقالة المندلاوي يترأس اجتماعاً دورياً مهماً لتحالف الأساس و يشدد على متابعة ثلاث ملفات رئيسية أولاً على ايرث نيوز.