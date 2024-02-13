المندلاوي يشدد على أهمية حل الإشكالات الراهنة التي تعترض عمل المجالس المحلية

2024-02-13 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس تحالف الأساس العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على أهمية حل الإشكالات الراهنة التي تعترض عمل المجالس المحلية الجديدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الأساس العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي ترأس الاجتماع الدوري، الذي حضره عدد من النواب القياديين في التحالف".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس التحالف محسن المندلاوي، مناقشة جملة من الملفات وفي مقدمتها، تداعيات الاعتداءات المتكررة والتجاوزات السافرة على البلد وضرورة دعم الإجراءات التي تحفظ السيادة الكاملة، فضلاً عن بحث تشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين، وملف قانون موازنة 2024 والتعديلات المطلوبة، وكذلك تطورات الساحة السياسية ومتابعة تفعيل ملف تقديم الخدمات في بغداد والمحافظات".وشدد المندلاوي- بحسب البيان- "على أهمية التواصل مع الحكومة والطيف السياسي الوطني بخصوص حل الإشكالات الراهنة التي تعترض عمل المجالس المحلية الجديدة"، مؤكداً، أن "هناك مسؤولية إضافية على الأعضاء المنتخبين من التحالف من ناحية المتابعة الحثيثة لتطوير الخدمات والبنى التحتية للمحافظات والمدن العراقية".