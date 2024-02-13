الشيخ الخزعلي يدعو مجلس محافظة بغداد لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمواطنين

2024-02-13 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد إلى تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمواطنين.وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عددا من أعضاء مجلس محافظة بغداد، برئاسة رئيس المجلس عمار حسين مطلك، زار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد"، مبينا، أن "الوفد شكر الشيخ الخزعلي؛ لمواقفه الداعمة لانعقاد جلسة انتخاب محافظ بغداد وتشكيل مجلس المحافظة، للقيام بمهامّه ومسؤولياته القادمة".وأضاف، أن "الوفد طلب من الشيخ الخزعلي المزيد من الدعم والإسناد لمجلس محافظة بغداد، لما يشكله من أهمية مباشرة على حياة المواطنين ومتطلباتهم واحتياجاتهم".وهنّأ الشيخ الخزعلي، "رئيسَ وأعضاءَ مجلس المحافظة، بمناسبة فوزهم في الانتخابات المحلية"، متمنيا لهم "التوفيق والنجاح في خدمة أبناء محافظتهم".ودعا الشيخ الخزعلي إلى "الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال؛ لتشخيص الأخطاء وتقويمها، ليكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمواطنين الذين يتطلّعون لمجلسِ محافظةٍ يكون نسخة لعمل الحكومة الذي نال رضا واستحسان الشعب العراقي".وعبر رئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد في ختام اللقاء، عن تقديرهم واعتزازهم بدور الشيخ الخزعلي خلال فترة تشكيل الحكومة المحلية في بغداد ودعمه الكبير وتوجيهاته القيّمة، والتي تنم عن المسؤولية الوطنية التي يُوليها للمواطنين وأهمية رعايتهم وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لكل لمناطق العاصمة.