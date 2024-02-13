القبض على "المسؤول الإداري المالي" لداعش في العراق

2024-02-13 16:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024) عن إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي لداعش في العراق.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمكن من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في (مركزية الدولة الإسلامية) بعد دخوله الى العراق بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الارهابي في العراق".

وبين ان "الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش وإفشال مخططاتها الإرهابية".