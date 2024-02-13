2024-02-13 16:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، ان تأثر العراق بالصراعات الإقليمية والدولية وانعكاسها على وضعه الداخلي، يأتي بسبب التدخل والنفوذ الخارجي المؤثر على الداخل العراقي.

وقال سالم، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق بما لا يقبل الشك يتأثر باي صراع إقليمي ودولي، بسبب وجود تدخل ونفوذ خارجي على القرار العراقي سواء كان السياسي او حتى الحكومي، ولهذا العراق تأثر كثيرا بعملية طوفان الأقصى".

وبين ان "صراع النفوذ الأمريكي والإيراني قوي داخل الساحة العراقية وهذا أساس مشكلة جر العراق وتأثره باي صراع إقليمي او دولي، كذلك التأثيرات الإقليمية الأخرى على الساحة العراقية".

واعتبر ان "هذا يعرض العراق الى مشاكل داخلية وهذا يؤثر على علاقات العراق الدولية، فهكذا صراعات قد تدفع العراق نحو التقرب من محور على حساب محور اخر".

وبرز الاصطفاف الشعبي و"المسلح" واضحا منذ 17 اكتوبر في العراق بالضد من الولايات المتحدة الامريكية، عقب زيارة بايدن الى اسرائيل واعلانه دعم واشنطن الصريح الى حكومة الكيان الصهيوني في عمليات الابادة الموجهة ضد سكان غزة، وهو ما دفع الى عودة استهداف القوات الامريكية من قبل الفصائل العراقية بعد قرابة عامين من الهدوء.