2024-02-13 16:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الصناعة والمعادن:

شركة شل اعتذرت عن الاستمرار بمشروع النبراس للصناعات الكيمياوية

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابةً للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية

كما وجه رئيس الوزراء بإعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى

وكانت وزارة النفط أعلنت في 13 من أيلول الماضي ان مشروع النبراس للبتروكيماويات (أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط) يهدف إلى بناء صناعة عملاقة في هذا المجال، وينفَّذ على مرحلتين الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ.

وأشارت إلى التوقيع على المبادئ الأساسية مع شركة شل لمشروع النبراس بموجب قرار لمجلس الوزراء في 28 يناير/كانون الثاني 2015، ويضم مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع ضخم للبتروكيماويات.