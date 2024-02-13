نيجيرفان بارزاني: سنتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية

2024-02-13 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أن رئاسة الإقليم ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

جاء ذلك خلال لقائه بعد ظهر اليوم، رئيس ونواب رئيس وأعضاء محكمة استئناف إقليم كردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش اللقاء الذي حضره وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان مسألة تأخر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية وأبعاده الدستورية والقانونية وتبعاته.

من جانبه، أكد بارزاني أن "رئاسة إقليم كوردستان والجهات المعنية ستتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وأن آراء المشاركين في الاجتماع مهمة ويجري العمل عليها بشكل جدي".

واول أمس الأحد، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، تأجيل النظر بقانون انتخابات اقليم كوردستان الى الـ18 من شهر شباط الجاري.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان.

وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.