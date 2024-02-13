القبض على "المسؤول الإداري والمالي" لتنظيم داعش في العراق

2024-02-13 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى "المسؤول الإداري والمالي" لتنظيم "داعش" في العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد وتعقب تمكن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الإداري المالي في (مركزية الدولة الإسلامية) بعد دخوله إلى العراق بوثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابي في العراق.

وأضافت، ان الجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش وإفشال مخططاتها الارهابية لينعم عراقنا بالأمن والاستقرار، حسب تعبير البيان.