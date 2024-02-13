"شل" تعتذر عن الاستمرار بمشروع النبراس والسوداني يصدر توجيها عاجلا

2024-02-13 17:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024) عن إعتذار شركة شل العالمية بالإستمرار في مشروع النبراس للبتروكيمياويات المقرر انشاءه في محافظة البصرة.

وقالت الصناعة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "شركة شل الهولندية اعتذرت في الإستمرار بالنقاشات مع وزارتي الصناعة والنفط والإستشاري العالمي (شركة جينسس) حول مشروع النبراس للبتروكيمياويات كمُستثمر رئيس مع تأكيدها على الإستمرار بِدعم المشروع من خِلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم جميع الأوليات التي تملكها شركة شل عن المشـروع".

وأضاف البيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارتي الصناعة والنفط بِدراسة خيارات أخرى أكثر إستجابةً للواقع الجديد للغاز بعدَ توقيع العقد الإستثماري مع شركة توتال الفرنسية وكذلك إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخـرى".

وكانت وزارة النفط أعلنت في وقت سابق أنَّ "مشروع النبراس للبتروكيمياويات يهدف إلى بناء صناعة عملاقة في هذا المجال، وينفَّذ على مرحلتين الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ".

وتم التوقيع على المبادئ الأساسية مع شركة شل لمشروع النبراس بموجب قرار لمجلس الوزراء في 28 كانون الثاني 2015، ويضم مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع ضخم للبتروكيمياويات.

ويعتمد المشروع على استغلال فوائض الغاز الطبيعي، لصناعة المنتجات البتروكيمياوية المتعددة، وبطاقة إنتاجية مخطط لها تقارب مليوني طن سنوياً، ليشكّل قاعدة صناعية رصينة، تدعم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وكل الصناعات المرتبطة بها.