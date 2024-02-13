وفد رسمي تركي يزور موقع ميناء الفاو ويبدي إعجابه بنسب الإنجاز

2024-02-13 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعزار وفد تركي رسمي برفقة السفير التركي علي رضا كوناي، اليوم الثلاثاء، ميناء الفاو في محافظة البصرة وأبدى إعجابه بخطوات العمل ونسب الإنجاز.وقال بيان لوزارة النقل العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً تركيا وصل محافظة البصرة قبل يومين؛ لمناقشة المتعلقات الفنية الخاصة بمشروع طريق التنمية و زار، اليوم الثلاثاء، بمعية سفير أنقرة لدى العراق علي رضا كوناي ميناء الفاو الكبير رفقة مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي ومدير عام السكك الحديد يونس خالد جواد؛ للاطلاع على واقع العمل في مشاريع الميناء".وأضاف البيان، أن "الفرطوسي قدّم شرحا مفصّلا عن مشاريع الميناء والأرصفة الخمسة ورؤية الوزارة بشأن آلية التشغيل والإدارة، فيما أكد مدير الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد جواد، أن هذه الزيارة هي نتيجة للتفاهمات الفنية السابقة، حول مشروع طريق التنمية وللوقوف على نسب الإنجاز لهذا المشروع.بدوره، أشاد السفير التركي، "بخطوات العمل ونسب الإنجاز المتحققة في الأرصفة الخمسة وبجهود وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ولقاءاته المتواصلة مع الجانب التركي وتفاعله الكبير مع المشاريع الإستراتيجية للوزارة، وحرص الحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إنجاز تلك المشاريع لما لها من أهمية كبيرة على مستقبل العراق ودول المنطقة والعالم".وأكد السفير التركي- وفقا للبيان- أنّه "لاحظ تقدما ملحوظا في نسب الإنجاز بميناء الفاو الكبير".وتابع البيان، أن "الوفد التركي أشاد أيضا بمراحل الإنجاز في ميناء الفاو"، مؤكدا، أنه "مشروع عالمي وسيغيّر خريطة النقل المينائية في المنطقة والعالم".