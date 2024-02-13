2024-02-13 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس محافظة بغداد إلى مساواة الأقضية والمناطق المحرومة بالخدمات والعمل ميدانياً.وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي استقبل، اليوم، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وعددا من أعضاء المجلس، الذين قدموا الشكر للشيخ على دعمه وروح التعاون التي تعامل بها واستعداده لمساندة جهود المجلس".واعتبر الشيخ حمودي "إجراء انتخابات رئيس المجلس والمحافظ في بغداد بهذه السلاسة رغم التنوع الفكري والسياسي دليل نضج ووعي ديمقراطي"، مبينا، أن "وجود كفاءات علمية وشبابية في المجلس أمر واعد بأن تشهد بغداد عصرا جديدا يحفظ لها مكانتها العلمية والثقافية والحضارية التي اتسمت بها عبر التاريخ".وأعرب عن أمله أن "يكرس مجلس المحافظة جهوده لخدمة الناس والمستضعفين ومساواة الأقضية والمناطق المحرومة بالخدمات، وأن يكون أعضاء المجلس ميدانيين قريبين للناس، ويعززوا مفهوم الشفافية في أدائهم من خلال بث وقائع الجلسات وإطلاع المواطن عما يدور من حوارات، بما يسهم في استعادة الثقة الشعبية بمجالس المحافظات بعدما شاب عملها أخطاء في مراحل سابقة".