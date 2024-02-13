يار الله والمحمداوي يختتمان جولة أمنية تفقدية في كركوك وطوزخورماتو

2024-02-13 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتم رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو .وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي اختتما الجولة التفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية في كركوك وطوزخورماتو حيث شملت القطعات الأمنية الماسكة وعقدا في هذه الجولة اجتماعا أمنيا موسعا في المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو تناول أبرز الخطط والمفاصل وناقشا أبرز المعضلات والتحديات الراهنة وتم التأكيد على المحاور الرئيسية في المعالجات الأمنية القادمة على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء".وأضاف البيان، أن "قائد عمليات كركوك اللواء الركن صالح حرز وكبار القادة والآمرين في قاطع عمليات كركوك كانوا في مقدمة مستقبلي الوفد الأمني الكبير الذي ضم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وهيئات الركن".وتابع البيان، أن "المجتمعين ناقشوا الخطط الأمنية الخاصة بالعمليات التعرضية وضرورة التأكيد على تأمين الحدود الفاصلة بالمزيد من العمل التعرضي والمراقبة الفنية ومسك النقاط المشتركة وإعادة النظر بانفتاح القطعات والتنسيق بين القيادات المجاورة وتفعيل الخلايا الاستخبارية والتعاون مع المعلومات الاستخبارية بسرعة واهتمام عال".ولفت البيان، إلى أنه "في الاجتماع الأمني الموسع طرحت العديد من الآراء والأفكار وسيتم الاستفادة من مخرجاتها في ترصين الخطط الأمنية والإسهام في تحقيق الأهداف وتنفيذ الواجبات الميدانية بحزم واقتدار".