اعتقال عصابة تحتال على الناس بعملة "لاقيمة لها" في بابل

2024-02-13 17:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، إلقاء القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج عملة أجنبية "بلا قيمة".

واوضحت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "العصابة تمارس الترويج بعملة مسحوبة من التداول وهو الروبل البيلاروسي، ولا قيمة لها"، مبينة انه "ضبطت كمية من هذه العملة، بالإضافة إلى مبالغ مالية محلية بحوزة أفراد العصابة".

وبينت القيادة أنه "بعد توفر معلومات أمنية تفيد بوجود عصابة جنوبي المحافظة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عملة أجنبية لا قيمة لها مقابل الدينار العراقي بمبالغ مالية طائلة، تم على الفور تشكيل فريق عمل أمني لملاحقة أفراد العصابة وتقديمهم للعدالة، حيث باشر الفريق بإجراء تحريات مكثفة ونصب أكثر من كمين في عدة مناطق يحتمل تواجد أفراد العصابة فيها، وتم القبض على جميع أفراد العصابة، ولدى التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات نصب واحتيال على العديد من المواطنين".