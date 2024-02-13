وفد من ديالى أمام العامري.. تشكيل الحكومة "المتأخرة" مع 3 رسائل على الطاولة

2024-02-13 17:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، بأن زعيم تحالف الفتح هادي العامري يرعى اجتماعا مهما لتحديد بوصلة تشكيل حكومة ديالى وفق 3 رسائل ورؤى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "أعضاء ونخب من منظمة بدر وقياداتها وصلت الى العاصمة بغداد لعقد اجتماعا مهما مع هادي العامري لبحث ملف تشكيل حكومة ديالى المتأخر منذ أسابيع بسبب خلافات وتعقيدات بين القوى السياسية وعدم الوصول الى حلول تسهم في تحديد مسارات للتوافق".

وأضاف، أن "الاجتماع سيناقش 3 رسائل، الاولى تتعلق بمطالب القوى السنية حيال رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة واهمية التوازن والشراكة في القرار واعادة النظر بملف التوازن الوطني فيما ستكون الرسالة الثانية وهي لجزء من قوى الاطار التنسيقي حول تقديم اكثر من مرشح لمنصب المحافظ والذي هو من استحقاق منظمة بدر وفق نتائج الانتخابات في 18 كانون الاول، أما الرسالة الثالثة حول اهمية دعم كل القوى المؤثرة في مشهد ديالى ومنها بدر في تعزيز الاوضاع ودفع المشهد السياسي الى الهدوء والسعي الى بلورة خارطة طريق تسهم في الاسراع في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة مع مجلسها".

واشار الى ان "اجتماع العامري مع نخب ديالى من بدر وقياداتها ربما ستخرج بمقررات تكون بداية الحل لمعضلة المحافظة في خلق توافقات تكون بداية تشكيل الاغلبية وعقد جلسة حاسمة لكل المناصب".

ولاتزال ديالى وكركوك، لم تحسما مناصب مجلس المحافظة وكذلك الحكومة المحلية، من اصل 15 محافظة.

وأخفق مجلسُ محافظة ديالى يوم أمس الأول الأحد، للمرة الثالثة في عقد جلسته المقررة لإنتخاب رئيسٍ له على خلفية إستمرار الخلاف على إختيار المحافظ ونوابه.

وحسب مصادر من المجلس لـ"بغداد اليوم"، فأنه" لم يحضرْ الى الجلسة المقررة سوى 6 أعضاء من أصل 15 عضواً ما إضطر رئيسَ السن إلى رفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني وإبقائها مفتوحة إلى إشعارٍ آخر.