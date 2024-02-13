اليونسيف تصدر بيانا يخص حادثة مدينة ألعاب الأحلام: لكل طفل في العراق الحق بالمشاركة في اللعب

2024-02-13 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدرت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، بيانا يخص حادثة مدينة ألعاب الأحلام، موضحة انه لكل طفل في العراق الحق بالمشاركة في اللعب. وذكر بيان للمنظمة، وتلقته ايرث نيوز “تشعر اليونيسف بالحزن العميق إزاء الإصابات التي تعرض لها ١٣ طفلاً في مدينة للألعاب في محافظة واسط، العراق في ١٢ شباط ٢٠٢٤”. وتتمنى اليونيسف “الشفاء العاجل […]

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