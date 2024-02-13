2024-02-13 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عن الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابية والقبض على (٣) من تجار المخدرات. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعملية نوعية واستباقية، تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة سوات قائد […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تُطيح بـ”داعشي” وتقبض على 3 تجار مخدرات أولاً على ايرث نيوز.