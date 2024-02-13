2024-02-13 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الثلاثاء، عن اعتذار شركة "شل" العالمية عن الاستمرار في مشروع "النبراس" للبتروكيماويات، عازيةً ذلك إلى تغيير سياستها في الإستثمار بالصناعات البتروكيماوية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شركة شل الهولندية أبدت اعتذارها عن الإستمرار بالنقاشات مع وزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط كمُستثمر رئيسي لِمشروع النبراس للبتروكيمياويات في الوقت الذي أكدت فيه شل إستمرارها بِدعم المشروع من خِلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم جميع الأوليات التي تملكها عن المشـروع".

وأضافت الوزارة، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارتي الصناعة والنفط بِشأن دراسة خيارات أخرى أكثر استجابةً للواقع الجديد للغاز بعدَ توقيع العقد الإستثماري مع شركة توتال الفرنسية وإعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الاخرى".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه يوم الإثنين، 25 / 12 / 2023، وزيرا النفط والصناعة والمعادن، ومستشار رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل مع شركة "شل" العالمية لتصفية متعلقاتها.

يشار الى ان مجلس الوزراء قد أقرّ في شباط 2023، حسم أهم معضلة كانت معلقة لسنوات، وهي تسعيرة الغاز، التي أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2023، وكذلك نقل ملكية الأراضي المخصصة للمشروع إلى وزارة الصناعة والمعادن؛ لأجل حل التعارضات، كما تم التعاقد مع جهة استشارية عالمية لإدارة المشروع، بما يضمن تنفيذه وفق الرؤية الاقتصادية والفنية.