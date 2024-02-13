النقل تعلن انطلاق آليات العمل في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية

2024-02-13 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، انطلاق آليات العمل في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم راضي الحفاظي، ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور مدير عام الشركة لإدارة المطارات وخدمات الملاحة الجوية عباس البيضاني، لمناقشة مجموعة من الأمور، التي من شأنها تعزيز آليات العمل في الشركة العامة لإدارة المطارات والخدمات الجوية، وكذلك جميع الاستعدادات التي تخص القمة العربية التي ستجرى في العام المقبل".وأوضح الوكيل الإداري خلال الاجتماع، وفقا للبيان، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يتابع وبشكل مباشر جميع مستجدات العمل التي تعنى بتطوير واقع الخدمات المقدمة للمسافرين"، حيث شدد السعداوي على "تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل والارتقاء بآليات العمل وتحسين الخدمات.".وأضاف البيان، أن "وزير النقل، أعلن يوم أمس تسلم إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني رسمياً، خلال زيارته لمطار بغداد الدولي"، موجها "بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".