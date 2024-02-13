الكهرباء العراقي يحقق الفوز على مضيفه العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي

2024-02-13 18:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء العراقي على مضيفه العهد اللبناني بنتيجة 1-0 في المباراة الاولى بنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عمان، عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكهرباء بهدف دون مقابل للعهد، جاء هدف الكهرباء في الدقيقة 20 عن طريق المحترف زاهر ميداني.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني لينتهي لللقاء على ماهو عليه بفوز ثمين للكهرباء.

وستقام مباراة الثانية بين الفريقين يوم 23 من نيسان المقبل بملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية.