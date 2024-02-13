رئيس الوزراء يؤكد أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للحكومات المحلية

2024-02-13 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للحكومات المحلية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم، محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي".وأشار رئيس الوزراء- خلال اللقاء- إلى "ضرورة المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي"، مؤكداً "أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تضطلع به الحكومات المحلية وأجهزتها في المحافظات".وجدد رئيس الوزراء "التشديد على مهمة تقديم الخدمات للمواطنين، في كلّ أقضية الأنبار ونواحيها، وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، وإحداث نقلة في مستوى الخدمات ونوعيتها، على قدم المساواة".