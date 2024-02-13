طائرات تركية تقصف مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

2024-02-13 18:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بقيام طائرات تركية بقصف مواقع تعود لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف استهدف محيط قرى كوهرزي وبلافة في منطقة نهيلي دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم الجوي".

يشار الى ان الهجمات الجوية التركية اصبحت تتكرر بشكل شبه يومي على هذه المناطق نظرا لتواجد مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني فيها.