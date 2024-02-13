2024-02-13 18:50:01 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي.

وأشار سيادته، خلال اللقاء، إلى ضرورة المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكداً أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تضطلع به الحكومات المحلية وأجهزتها في المحافظات.

كما جدد السيد السوداني التشديد على مهمة تقديم الخدمات للمواطنين، في كلّ أقضية الأنبار ونواحيها، وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، وإحداث نقلة في مستوى الخدمات ونوعيتها، على قدم المساواة.