البصرة.. سعر نقل منتسب شرطة من مركز لآخر يصل لـ 4 الاف دولار

2024-02-13 18:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية والنائبة عن محافظة البصرة انتصار المالكي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024) عن تفاصيل مخفية تتعلق بالتنقلات داخل قيادة شرطة البصرة، مبينة ان بعض التنقلات يستدعي دفع 30 الى 40 ورقة من المنتسب الى الضابط.

وقالت المالكي في تصريح لـ"بغداد اليوم" ان "بعض المنتسبين في مراكز الشرطة وحماية المنشآت الحيوية يتم نقلهم دون اشعارهم او بدون اي سبب واذا طالبوا بالعودة الى دوامهم السابق فعليهم دفع مبلغ مالي الى جهات لا نعرفها"، مبينة انها "ابلغت وزير الداخلية عبد الامير الشمري بهذا الامر".

واضافت المالكي ان "بعض المنتسبين يتم تهديدهم وتخييرهم بين الدفع او النقل"، مؤكدة ان "هناك ملفات سيتم فتحها في لجنة النزاهة لمحاسبة اي فاسد"، حسب قولها.



