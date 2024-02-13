2024-02-13 18:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء (13 شباط 2024) الى هطول أمطار رعدية نتيجة اندماج منخفضين جويين.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك "تتأثر البلاد يوم غد بإمتداد منخفض جوي ناتج عن اندماج منخفضين جويين الأول علوي منحدر من أوروبا عبر البحر المتوسط والثاني سطحي من البحر الأحمر ليكون الطقس في المناطق كافة بين غائم جزئيا وغائم مع فرصة هطول امطار تكون رعدية احيانا".

وأضاف انه "وحسب التوقعات الحالة المطرية تحمل عدة جبهات تتجدد بين الاربعاء الى الخميس ثم يوم الجمعة وبدايتها ستكون للمنطقتين الوسطى والشمالية والاجزاء الغربية ونهايتها للمنطقة الجنوبية والاجزاء الشرقية مع فرص متفرقة لمدن الفرات الأوسط والامطار اغلبها ذات طابع مزني رعدي فيها من الغزارة وهنا يستوجب الحذر جدا من الصواعق (بعضها شديد) اضافة لاحتمالية تساقط حبات البرد (الحالوب) ونتوقع عن تحديد المناطق والواقع سنتابعه مباشرة عبر الأقمار الصناعية".

ولفت الى ان "الرياح غدا ستكون جنوبية شرقية نشطة بهبات تتراوح بين 40 الى 60 كم وتسبب اثارة الغبار والأتربة".

ونوه السلامي الى انه "لا تغيير متوقع بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان تسجل، (دهوك 11 درجة مشوية، والموصل 14 مْ، وأربيل 13 مْ، وكركوك 14 مْ، والسليمانية 11 مْ، وصلاح الدين 17 مْ، وديالى 20 مْ، وبغداد 20 مْ، والأنبار 18 مْ، وكربلاء 20 مْ، وبابل 22 مْ، والديوانية 23 مْ، و واسط 22 مْ، والنجف 21 مْ، والسماوة 23 مْ، وذي قار 23 مْ، وميسان 23 مْ، والبصرة 24 مْ".