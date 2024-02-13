2024-02-13 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني ، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، سفير باكستان في العراق، (محمد زيشان). وذكر بيام للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “جرى في اللقاء، بحث تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في المجال العمراني ؛ واستعراض للمشاريع التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات ومنها مشاريع المدن […]

ظهرت المقالة وزير الاعمار يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز العلاقات المشتركة أولاً على ايرث نيوز.