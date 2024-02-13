2024-02-13 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، محافظ الأنبار الجديد، محمد نوري الكربولي. وأشار السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان تلقته ايرث نيوز، إلى “ضرورة المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي”، مؤكداً “أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تضطلع به الحكومات المحلية وأجهزتها في المحافظات”. وجدد السوداني “التشديد على مهمة تقديم الخدمات […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لمحافظ الانبار الجديد على أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي أولاً على ايرث نيوز.