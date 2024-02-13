دنيا عبد العزيز: الفن العراقي في تطور مستمر

2024-02-13 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأشادت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بفعاليات مهرجان بغداد السينمائي، مشيرة إلى أن الفن العراقي في تطور مستمر.وقالت دنيا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهرجان بغداد السينمائي فرصة لمشاهدة الأفلام السينمائية عربية وأجنبية، والتعرف على ثقافات مختلفة من كل أنحاء الوطن العربي"، مبينة "أننا جئنا إلى بغداد لنشجع المهرجان بدورته الأولى ونتمنى له النجاح، وأن يستمر بدورات قادمة".وأضافت "نشد على عمل نقابة الفنانيين العراقيين ودائرة السينما والمسرح بهذا الإنجاز الكبير"، مشيرة، إلى أن "الفن العراقي في تطور مستمر ونأمل أن يقدم الأفضل بوجود هؤلاء الفنانين المبدعين الذين عودونا على كل ما هو جميل ومميز".وذكرت "إنني أحب الشعر والغناء العراقي، حيث قرأنا الكثير لشعراء عراقيين مثل الجواهري والسياب، وهناك حناجر مميزة تفردت بسعة أصوات الحروف التي تلفظها بحيث تتم الـ28 حرفاً في اللهجة العراقية".