2024-02-13 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

إستقبلنا مساء اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيراني سماحة الشيخ محسني إيجئي والوفد المرافق له، وبحضور بعض قادة الإطار التنسيقي، وباركنا للجميع الولادات الميمونة لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وأكدنا أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين العراق وإيران دليل على الروابط الاجتماعية والدينية بين الشعبين العراقي والإيراني.?بيّنا طبيعة المشتركات بين الشعبين الصديقين، وتحدثنا عن دور العتبات […]

ظهرت المقالة الحكيم: لتوجيهات السيستاني دور محوري في استقرار العراق ولم تعد حاجة للتحالف أولاً على ايرث نيوز.