2024-02-13 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقدمت وزارة الصحة فريقاً طبياً اجنبيا في مركز امراض الدم وزرع نقي العظم التابع لمدينة الطب لعلاج الحالات المرضية المعقدة وبالتعاون مع الأطباء العراقيين. وبين الدكتور احمد الطبطبائي مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في وزارة الصحة، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز ان “وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي يتابع ويشرف بشكل مباشر […]

ظهرت المقالة الصحة تستقدم فريقاً طبياً اجنبياً لزراعة نقي العظم في مدينة الطب أولاً على ايرث نيوز.