2024-02-13 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية أقرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب لتعزز بها خطواتها في مجال السلم المجتمعي، فيما شدد على أن العراق لا يشكل خطراً على أي بلد وينأى بنفسه عن أي صراع.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته ايرث نيوز: […]

ظهرت المقالة الأعرجي: العراق ينأى بنفسه عن أي صراع ويجدد التأكيد على إقامة أفضل العلاقات مع الدول أولاً على ايرث نيوز.