القبض على عراقي وسوري ينتحلان صفة طبيبي أسنان في المثنى

2024-02-13 20:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخصين عراقي وسوري الجنسية ينتحلان صفة طبيبي أسنان في المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "توفرت معلومات عن وجود شخصين ينتحلان صفة طبيبا أسنان يمارسان العمل في محافظة المثنى وتم تشكيل فريق عمل وتم نصب كمين لهما وبالفعل تم القاء القبض على المتهم الاول تولد 1999 (سوري الجنسية)، والمتهم الثاني (عراقي الجنسية) ينتحلان صفة اطباء أسنان ويعملان في المحافظة كطبيبين جوالين ويمارسان عملهما من خلال الانتقال الى منازل المواطنين بواسطة عجلة المتهم (العراقي الجنسية)".

ولفت الى ان "المتهم بصناعة الأسنان الثابتة والمتحركة، وصناعة تخم للاسنان، وابتسامة هوليوود".

وتابع المصدر أن "عملية تركيب السن للشخص الواحد تكون مقابل (125) الف دينار وانهما يمارسان العمل من خلال الاتصال على الخط الخاص بهما والمثبت على الكارتات التي يقومان هما بتوزيعهما على المواطنين".

واشار المصدر الى "ضبط جهاز يستخدم لتنظيف وتبييض الأسنان عدد (1) وقالب لصناعة الأسنان عدد (1) وحقيبة تحتوي على معدات لصناعة الأسنان".