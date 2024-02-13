"لا تخرجوا من منازلكم".. تحذير جديد من الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

2024-02-13 20:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، من "شدة الأمطار" في 4 محافظات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، إن "جميع المدن مشمولة بالأمطار متفاوتة الشدة (الأربعاء والخميس والجمعة)".

وحذر من "شدة الأمطار المتوقعة على فترات يومي الخميس والجمعة، في مدن (كركوك وصلاح الدين والسليمانية وديالى)".

ودعا عطية الأهالي الى "البقاء في المنازل قدر الأمكان".