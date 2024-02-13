احدهما سوري.. القبض على شخصين ينتحلان صفة اطباء أسنان في المثنى

2024-02-13 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ القت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين ينتحلان صفة اطباء أسنان في المثنى. وذكر مصدر امني لايرث نيوز، “توفرت معلومات عن وجود شخص ينتحل صفة طبيب أسنان يمارس العمل في محافظة المثنى تم تشكيل فريق عمل وتم نصب كمين له وبالفعل تم القاء القبض على المتهم الاول تولد ٩٩ (سوري)الجنسية والمتهم الثاني (عراقي) […]

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