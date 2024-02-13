2024-02-13 20:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متّهمين اثنين بإطلاق النار على منزل أحد المواطنين في المحافظة. وذكرت القيادة في بيان، انه “تم تشكيل قوة مشتركة والتوجه إلى مكان إطلاق النار، حيث تبين قيام أشخاص بافتعال مشاجرة وإطلاق النار إثر خلافات مع صاحب المنزل في منطقة حي المصطفى، تسببت بإصابة امرأة، تم […]

ظهرت المقالة شرطة ميسان تطيح بمتهمين اثنين بإطلاق النار على منزل أحد المواطنين أولاً على ايرث نيوز.