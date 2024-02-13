الإطاحة باحد عناصر داعش والقبض على 3 تجار مخدرات في أربع محافظات

2024-02-13 21:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الإطاحة باحد عناصر داعش الإرهابية والقاء القبض على 3 من تجار المخدرات في أربع محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية واستباقية تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة سوات قائد شرطة كركوك من الاطاحة باحد عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4)إرهاب"، مؤكدا انه " تم القبض بعد مقاطعة المعلومات الاستخبارية ونصب كمين محكم اسفر عن القبض عليه حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه واحالته الى القضاء".وأضافت، أنه " وبواجبات منفصلة اخرى القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على ثلاثة تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات بغداد والمثنى والديوانية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات، وقد جرى تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة."