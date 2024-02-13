2024-02-13 21:30:03 - المصدر: قناة الاولى

الأولى - بغداد

دعا مرصد المعلومة والتحليل، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة قناة الشرقية قانونياً بعد تناولها أخبارا تسيء إلى سمعة رئيس الجمهورية بحسب وصفه.

وذكر المرصد في بيان تلقته (الاولى)، انه "تابع ما نشرته قناة الشرقية مساء يوم الاثنين المصادف 12-02-2024، بخصوص طلبات متعددة تقدم بها رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد لغرض زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، ما جعل الرئيس العراقي يحرص على عدم إصدار أي مواقف تتسبب بـ(زعل الولايات المتحدة) في هذه المرحلة".

واضاف: "وعلى خلفية هذه الأنباء اصدرت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية توضيحاً - تلقينا نسخة منه - نفت فيه وجود أي طلبات من رئيس الجمهورية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة ما تم نشره من معلومات عبر قناة الشرقية مجرد تضليل، وأن رئيس الجمهورية مستمر بمواقفه تجاه ما يحدث في المنطقة، وتحديداً القضية الفلسطينية، إلى جانب إدانة القصف الذي تعرضت له الأراضي العراقية مؤخراً".

وأشار المرصد بحسب البيان الى ان "قناة الشرقية قد افتقدت إلى الاسانيد الضرورية التي يقوم عليها أي خبر صحفي، ويتضح ذلك من خلال عدم ذكر المصدر أو الجهة المسؤولة التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات الصحيحة، بحسب ما تنص عليه معايير النشر المعتمدة في العراق ودول العالم".





وأوضح أن "قناة الشرقية سعت من وراء هكذا معلومات - مضللة للرأي العام - والتي استهدفت رئيس الجمهورية على وجه الخصوص، إلى الترويج لنشاطات ليست مؤثرة يقوم بها (الكاردينال ساكو) خارج العراق لتشويه سمعة رئيس الجمهورية، على خلفية قراره المتعلق بسحب صلاحية الوصاية على الأوقاف المسيحية التي كانت بيد (الكاردينال)".

ودعا المرصد وفقاً للبيان، "كافة وسائل الإعلام العراقية الى عدم السقوط في فخ التضليل والتقسيط السياسي، مما يضعها في خانة (الابتزاز)، وهي جريمة يعاقب عليها القانون العراقي"، مؤكداً "ضرورة أن تقوم هيئة الإعلام والاتصالات بتفعيل دورها المسؤول".



