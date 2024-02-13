الحكيم: العراق لم يعد يتقبل الوصاية الدولية

2024-02-13 21:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، انه "لم تعد هناك حاجة لوجود التحالف الدولي في العراق".

وقال الحكيم خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيراني محسني إيجئي والوفد المرافق له، وبحضور بعض قادة الإطار التنسيقي، بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، إن "التحالف الدولي جاء بطلب من الحكومة، وبعد أن أُعلنَ العراق خاليا من داعش، لم تعد له حاجة لانتفاء فلسفة وجوده، حيث إن العراق لم يعد يتقبل الوصاية الدولية"، مجدداً دعمه "لخطوات الحكومة في الحوار لإنهاء مهام التحالف الدولي بفترة زمنية محددة".

وأشار الحكيم أيضا إلى التحديات التي واجهها العراق في العقدين الأخيرين، كما أوضح أن "العراق تجاوز التحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية بحكمة أبنائه ودعم الأصدقاء و في مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أشار إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني،" مشيدا "بموقف العراق مرجعيا وحكوميا وشعبيا في الدفاع عن إخوانهم الفلسطينيين والتعريف بمظلوميتهم".