ريال مدريد يهزم لايبزيج بهدف نظيف في دوري الأبطال

2024-02-13 22:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعمنح الحارس أندريه لونين، فريقه ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا (1-0)، أمام مضيفه لايبزيج على ملعب ريد بول أرينا، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتصدى لونين لتسع كرات صوبت على مرماه، على مدار شوطي المباراة، فيما أحرز إبراهيم دياز نجم الملكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.ومن المُقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 مارس/آذار المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".