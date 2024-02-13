وزارة الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للتطوع بصفة جندي (قوات خاصة)

2024-02-13 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعت وزارة الدفاع، المتقدمين للتطوع بصفة جندي (قوات خاصة) إلى مراجعة مراكز التدريب.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الدفاع تدعو المتقدمين للتطوع بصفة جندي (قوات خاصة) على ملاك الوزارة ممن اجتازوا الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية والمقابلة، مراجعة مراكز التدريب المؤشرة إزاء كل واحد منهم لغرض الالتحاق والمباشرة وللفترة من 17 / 2 ولغاية 23/ 2، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأصلية والمصورة".وأضاف، أنه "سيسقط حق من يتخلف عن موعد الالتحاق خلال الفترة المحددة أعلاه"، مشددا على "المتقدمين الذين لا يعرفون أرقام استماراتهم مراجعة أقرب مركز تطوع لمنطقة سكناهم".